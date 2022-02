Verpasst Eric Stehfest (32) seinem Dschungelcamp-Kollegen Filip Pavlovic (27) hier etwa einen kleinen Seitenhieb? Die diesjährige Ausgabe von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" gewann der Ex-Bachelorette Boy Filip. Ex-GZSZ-Star Eric wurde Zweiter. Zwar betonten die beiden, sich nach Filips Sieg gut zu verstehen, dennoch kriselte es zwischen den Männern während der Show. Jetzt machte Eric eine Bemerkung, die er an Filip gerichtet haben könnte!

Im Dschungelcamp bewies Filip, dass er ein absoluter Sympathieträger ist. Regelmäßig verwendete er zum Beispiel die Phrase "Ich küsse eure Augen", mit der er Dankbarkeit gegenüber seinen Campkollegen und Zuschauern ausdrückte. Diesen Satz formulierte Eric in seiner Instagram-Story jetzt etwas um. "Ich fresse eure Augen. Ihr dürft mich den deutschen Hannibal Lecter nennen", sagte der Schauspieler, bevor er ein Fruchtgummi-Auge verdrückte.

Möglicherweise spielte Eric dabei aber auch auf seine Ekelprüfung im Dschungelcamp-Finale an. In der Prüfung musste der 32-Jährige nicht nur Impala-Augen runterwürgen, sondern auch Maikäferlarven, Meeresschnecken mit Straußenherz und Kudu-Hirn. "Dafür bin ich hergekommen und jetzt fühle ich mich wie 16, da haben wir auch so einen Quatsch gemacht!", zeigte sich Eric nach der Prüfung zufrieden.

Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest

Anzeige

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

Anzeige

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de