Bald haben es die verbleibenden Kandidaten um Filip Pavlovic (27), Manuel Flickinger (33) und Eric Stehfest (32) geschafft! Heute Abend steht das große Finale des Dschungelcamps 2022 in Südafrika an. Dem Gewinner winken 100.000 Euro Preisgeld und die heiß begehrte Dschungelkrone. Bevor es allerdings so weit ist, müssen die drei Kontrahenten noch einmal alles geben – denn die Einzelprüfungen haben es in sich. Vor allem Erics Aufgabe war nichts für schwache Mägen.

Im Finale der diesjährigen Show stand natürlich auch wieder die obligatorische Essensprüfung auf dem Plan: "Das Fünf-Gänge-Dschungel-Menü". Dabei muss sich der zweifache Vater durch Impala-Augen, Maikäferlarven, Meeresschnecken mit Straußenherz und Kudu-Hirn futtern, um sich die Sterne zu verdienen. Das Gemeine dabei: Neben dem Ekelessen stehen leckere Schlemmereien, wie Steak und Waffeln, um die Kandidaten nach der kräftezehrenden Zeit im Dschungel in Versuchung zu führen. Aber Eric blieb standhaft! Vier von fünf Sternen konnte er erspielen – nur das Herz ging nicht: "Oh, ist das trocken, das ist viel zu groß!"

Aber wie konnte Eric diese ekelige Prüfung einfach so durchziehen? Um Dschungelkönig werden zu können, müsse man diese Sachen einfach machen, ist er sich sicher: "Dafür bin ich hergekommen und jetzt fühle ich mich wie 16, da haben wir auch so einen Quatsch gemacht!"

Anzeige

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de