Spannung bis zum Schluss beim 56. Super Bowl! Beim Finalspiel der National Football League stand es am Ende 23:20 zugunsten der Los Angeles Rams. Sie besiegten damit im eigenen Stadion die Cincinnati Bengals. Die Profisportler wurden dabei nicht nur von den Fans vor Ort angefeuert. Auch in Deutschland verfolgten viele Zuschauer das Sportspektakel vor den Bildschirmen und sorgten dadurch für Mega-Einschaltquoten.

Wie Quotenmeter berichtet, schalteten satte 2,07 Millionen Menschen pünktlich zum Anpfiff die Super-Bowl-Übertragung auf ProSieben ein. Damit kam der Sender auf einen Marktanteil von 26,1 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe lag der Anteil sogar bei unglaublichen 51,5 Prozent. Im Laufe des in der Nacht übertragenen Spiels sank die Gesamtzuschauerzahl zwar auf 1,93 Millionen, in der Zielgruppe stieg der Marktanteil allerdings auf 65,5 Prozent. Dadurch kann sich ProSieben zwar über traumhafte Einschaltquoten freuen, an den Rekord vom Vorjahr reichten die Zahlen allerdings nicht heran. 2021 lockte das Sport-Event nämlich sogar 2,41 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.

Neben den sportlichen Leistungen zieht auch die berühmte Halbzeitshow jedes Jahr Zuschauer aus der ganzen Welt an. Dieses Mal traten Eminem (49), Kendrick Lamar (34), Dr. Dre (56), Snoop Dogg (50), 50 Cent (46) und Mary J. Blige (51) auf – und sorgten damit im Netz für Begeisterung.

Getty Images Von Miller von den Los Angeles Rams beim Super Bowl

Getty Images Spieler der Los Angeles Rams nach ihrem Super-Bowl-Sieg

Getty Images 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Snoop Dogg bei der Super-Bowl-Halbzeitshow

Hättet ihr gedacht, dass so viele Fans in Deutschland den Super Bowl verfolgen?



