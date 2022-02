Was sagen die Fans zur diesjährigen Halbzeitshow beim Super Bowl? Am Sonntag war es endlich so weit! Das Endspiel der National Football League stand an: Die Los Angeles Rems spielten gegen die Cincinniati Bengals – und holten sich am Ende den Sieg. Doch natürlich freuten sich viele Zuschauer auch auf die beliebte Halbzeitshow. Schließlich performten gleich fünf Hip-Hop-Größen auf der Bühne, nämlich die Rapper Eminem (49), Snoop Dogg (50), Kendrick Lamar (34), Dr. Dre (56) und Mary J. Blige (51). Doch wie kam die Show an?

Unter einem offiziellen YouTube-Clip des Live-Auftritts drückten die Fans ihre Begeisterung aus. "Das war meine ganze Kindheit in einem Moment! Einfach legendär, wie sie alle auf der Bühne stehen", schrieb nur ein Nutzer auf der Plattform. Doch auch bei anderen Zuschauern schien die Performance gut anzukommen. "Das war die beste Halbzeitshow, die ich je gesehen habe. Das war ein Liebesbrief an alle Rap-Fans" und: "Sie waren alle großartig! Ich habe jede Minute davon genossen", lauteten zwei weitere Kommentare unter dem Video.

Einige Zuschauer dürften sich vor allem auch über den Auftritt von 50 Cent (46) gefreut haben. Der Rapper war nämlich als Überraschungsgast dabei – und gab seinen Hit "In Da Club" zum Besten. Doch so groß die Freude vor Ort auch war, die deutschen Fans konnten die Show aufgrund von Tonproblemen leider nicht wie geplant genießen. "Was war das denn bitte? Der Sound war ja komplett für die Tonne", schrieb nur einer von vielen enttäuschten Fans auf Twitter.

Getty Images Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J. Blige und Snoop Dogg beim Super Bowl 2022

Getty Images Eminem und Dr. Dre beim Super Bowl 2022

Getty Images 50 Cent und Eminem bei der "Walk of Fame"-Zeremonie in Hollywood im Januar 2020

