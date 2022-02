Nicklas Sahl (24) musste erst lernen, mit dem Erfolgsdruck umzugehen. Der Sänger hat es in Dänemark innerhalb weniger Jahre zum ganz großen Star geschafft. Auch in Deutschland hat der MTV-Music-Awards-Preisträger schon eine beachtliche Fangemeinde und plant, seine Hörer bald wieder live zu begeistern. Der rasche Ruhm habe Nicklas aber nicht immer beflügelt, sondern auch vor Herausforderungen gestellt. Gegenüber Promiflash betonte er: Der Druck sei anfangs enorm groß gewesen.

"Als der 'Hype' um mich etwas nachgelassen hat, war es schwer, mit den Nachwehen des großen Erfolgs umzugehen", gab der 24-Jährige im Gespräch mit Promiflash zu. Er habe gemerkt, dass nicht nur sein Team und seine Fans hohe Erwartungen an ihn hatten – auch er selbst habe immer versucht, an vorangegangene Erfolge anzuknüpfen oder gar noch besser zu sein. "Man vergleicht alles, was man macht, mit dem, was man vorher gemacht hat", erinnerte er sich an schwere Phasen in seiner jungen Karriere. Letztendlich habe er aber ein starkes Team um sich, das ihn stets unterstütze und ihm damals die Zeit gegeben habe, sich neu auf sich und seine Musik zu fokussieren.

In diesem Jahr bringt Nicklas bereits sein zweites Album raus – und die Arbeit daran sei ihm schon viel leichter gefallen. "Ich habe es viel mehr durchdacht und es ist viel persönlicher", verriet der Däne. Die persönliche Note sei seiner Meinung nach besonders wichtig. "Dieses Album hat mich endlich wieder auf die kreative Spur gebracht", schwärmte er zudem.

