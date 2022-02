Nicklas Sahl (24) ist für die Musik ein großes Risiko eingegangen! In seiner Heimat Dänemark ist der Sänger ein absoluter Superstar. Er hat nicht nur einige Preise im Musikbusiness abgeräumt – seine Songs wurden auf Spotify auch schon mehr als 75 Millionen Mal geklickt. Auch in Deutschland und sogar in den USA hat sich der 24-Jährige schon eine Fanbase aufgebaut. Dass er Musik machen will, war Nicklas eigentlich schon immer klar. Allerdings verriet er Promiflash: Um seine Träume zu verwirklichen, hat er nicht gerade die Sicherheitsvariante gewählt.

Promiflash wollte von dem Dänen wissen, ob er Angst hatte, sich in so jungen Jahren komplett auf sein Talent zu verlassen und sich ins harte Musikgeschäft zu begeben. "Meine Träume und Ambitionen rund um die Musik waren so viel größer als die Angst zu versagen", stellte Nicklas klar. Kurz bevor er sich voll und ganz seiner großen Leidenschaft widmete, hatte er die Schule abgeschlossen und neben dem Studium in einem Schokoladengeschäft gejobbt. "Das hat so viel Zeit eingenommen und ich habe es gehasst, dass ich so wenig Zeit für die Musik hatte", erzählte er. Ein paar Monate später habe er aber ein Angebot bekommen und nicht lange gezögert, Job und Uni hinzuschmeißen. "Ich habe das nie bereut und ich kann nicht beschreiben, wie gut es mir damit geht, meine Zeit mit dem zu verbringen, was ich am meisten liebe", schwärmte der Blondschopf.

Mitten in Zeiten wie diesen auch internationale Erfolge zu feiern, sei aber schwer für den "Noise"-Interpreten. Immerhin sei er ein Künstler, der seine Fangemeinde vor allem durch Live-Auftritte ausbauen könne. "Aber ich bleibe positiv! Ich habe an einem Album gearbeitet, das dieses Jahr herauskommt, und so freue ich mich noch mehr darauf, es mit der Welt zu teilen", stellte Nicklas klar.

Instagram / nicklassahl Nicklas Sahl, Gewinner des MTV Music Awards als bester dänischer Künstler

Instagram / nicklassahl Sänger Nicklas Sahl

Instagram / nicklassahl Der dänische Superstar Nicklas Sahl

