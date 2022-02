Redet Melanie Müller (33) hier von ihrem Karriere-Aus? Privat ging es für die Ballermann-Königin zuletzt drunter und drüber. Nachdem im November bekannt wurde, dass die Ehe der Schlagersängerin in die Brüche gegangen ist, lieferten sich Melanie und ihr Ex Mike Blümer eine ordentliche Schlammschlacht mit einigen unschönen Anschuldigungen im Netz. Obwohl die 33-Jährige gerade wieder glücklich vergeben und angekommen scheint, sorgt sie nun erneut für Aufregung: Kehrt Melli ihrem öffentlichen Leben nun den Rücken?

Zieht sie sich nun aus der Öffentlichkeit heraus? Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Melanie nun einige kryptische Zeilen: "Nach all der langen Zeit habe ich mich nun entschieden einen neuen Weg zu gehen. Wie ich schon angekündigt habe, danke ich euch allen, von ganzem Herzen", heißt es unter den drei neusten Beiträgen der einstigen Dschungelkönigin. "Nun heißt es sich auf die Sachen zu konzentrieren, die mir wichtig im Leben sind", schreibt Melanie weiter und bekundet ihre Liebe und Dankbarkeit für ihre Fangemeinde. Kündigt die erfolgreiche Reality-Größe hier etwa das Ende ihrer Karriere an?

Der neue Mann an ihrer Seite könnte der Grund für einen Richtungswechsel in Melanies Leben sein. Immerhin teilte die Entertainerin zuletzt immer wieder superniedliche Schnappschüsse des frischverliebten Pärchens und hielt auch mit Liebesbekundungen nicht zurück. "Wahre Liebe erkennt man in den Zeiten, in denen man zu schwach ist, sich selbst zu lieben. Danke, dass es dich gibt", schwärmte Melli bereits unter einem ihrer Beiträge.

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Melanie Müller bei "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!"

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Reality-TV-Star

Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Melanie Müller, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de