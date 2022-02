Vor zwei Jahren begeisterte sie die ganze Netz-Welt! Im Februar 2020 erblickte das Grumpy Baby (2), welches auf den Namen Isabela Pereira de Jesus hört, das Licht der Welt. Damals hatte der kleine Wonneproppen aber wohl nicht so wirklich Lust darauf, fortan auf der Erde zu leben – zumindest, wenn man damals ihrem mürrischen Gesichtsausdruck Glauben schenkte. Doch genau dadurch wurde die kleine Isa zur Internet-Sensation. Das einstige "Grumpy Baby" hat die grimmige Schnute auch heute noch perfekt drauf!

Das bewies nun der Fotograf Rodrigo Kunstmann, welcher das berühmt-berüchtigte Foto von Isas Geburt geknipst hatte. Er traf sie vor wenigen Tagen wieder. Zusammen mit dem süßen Lockenkopf schoss er ein freches Grumpy-Selfie für Facebook. In ihr schlummert augenscheinlich auch zwei Jahre später noch das Grumpy Baby. Auf ihrer eigenen Instagram-Seite teilen ihre Eltern Daiane und Renato regelmäßig goldige Schnappschüsse ihrer Tochter. Dort verzückt sie ihre Follower vor allem mit einem niedlichen schiefen Lächeln, wie einige der Aufnahmen zeigen.

Mittlerweile ist Isa schon ein ganzes Stück gewachsen und besucht aktuell eine Vorschule in Brasilien. Darüber sind ihre Eltern super-happy, wie sie in einem emotionalen Statement verlauten ließen: "Es tut weh, ja, aber über das hinaus, sind wir so erfüllt, dir das bieten zu können. Mama und Papa sind so stolz auf dich."

Facebook / Rodrigo Kunstmann Grumpy Baby Isabela bei der Geburt im Februar 2020

isa_bravinha1 / Instagram Isa Bravinha im Februar 2022

isa_bravinha1 / Instagram Das "Grumpy Baby" Isa Bravinha im Februar 2022

