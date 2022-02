Ein weiterer Schockmoment während der Olympischen Winterspiele! Schon am Montag sorgte eine norwegische Wintersportlerin für Aufsehen, als sie während eines Rennens kollabierte. Nun folgte die nächste: Die Schweizer Biathletin Irene Cadurisch trat als Startläuferin in ihrer Disziplin an und wollte sich den Traum der Goldmedaille erfüllen. Bei extremen Minusgraden in Peking wurde dieser Traum aufgrund von körperlichen Beschwerden nun jedoch zerstört: Irene brach mitten im Rennen zusammen und musste abtransportiert werden.

Während der TV-Übertragung des Staffellaufs am Mittwoch Morgen sackte die 30-Jährige plötzlich zusammen – und das während ihres Sprints. Daraufhin eilten Rettungskräfte ihr zur Seite und legten sie auf eine Trage. Wenig später wurde sie weggebracht und medizinisch versorgt. Der Verband teilte mittlerweile mit, dass sie unter Kreislaufproblemen litt, ihr Zustand aber stabil ist. Weiterlaufen kann Irene jedoch nun nicht mehr.

Dies ist nun schon die zweite Biathletin, die während des diesjährigen Wettkampfes zusammenbricht: Am Montag musste die norwegische Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold (25) ebenfalls versorgt werden, da sie auf dem Schnee kollabierte. Nun sind die Winterspiele für sie ebenfalls vorbei, wie sie Eurosport erklärte: "Da ich zuvor Herzprobleme hatte, hat das Ärzteteam beschlossen, dass ich nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen darf."

Getty Images Irene Cadurisch, Schweizer Biathletin

Getty Images Irene Cadurisch, Schweizer Biathletin

Getty Images Ingrid Landmark Tandrevold bei den Olympischen Winterspielen 2022

