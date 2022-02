Die Umstände von Huey Hahas Tod sind endlich geklärt. Im Oktober 20221 wurde die tragische Nachricht publik, dass der TikTok-Star im Alter von gerade einmal 22 verstorben ist – ein großer Schock für seine kleine Tochter Princess, seine Familie und seine zahlreichen Fans. Bislang war die Todesursache jedoch nicht bekannt. Jetzt kommen allerdings weitere schreckliche Details zu seinem plötzlichen Ableben ans Licht: Huey beging Suizid.

Das bestätigte der zuständige Gerichtsmediziner nun gegenüber People. Laut dem Bericht des Sacramento County Coroner's Office verstarb der Webstar, der mit bürgerlichem Namen Hieu Minh Ngoc Ha heißt, an den Folgen einer selbst zugefügten Schusswunde. "Aufgrund der Umstände und der Todesursache wird die Todesart als Suizid angegeben", ließ der Facharzt für forensische Medizin in einem Statement verlauten.

Für seine Follower bleibt der 22-Jährige auch nach seinem Tod unvergessen. Fast täglich gedenken sie der Social-Media-Bekanntheit im Netz. "Ich kann einfach nicht glauben, was passiert ist", "Ruhe in Frieden" und: "Danke für alles, was du je für mich getan hast, Bruder", lauteten nur drei der zahlreichen Kommentare von Usern unter seinem letzten Beitrag.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / hueyhaha_ Huey Haha mit seiner Tochter Princess

Instagram / hueyhaha_ Huey Haha, Social-Media-Star

Instagram / hueyhaha_ Huey Haha, Social-Media-Star



