Tragische Nachrichten von Huey Haha. Seine TikTok- und YouTube-Fans unterhielt der US-Amerikaner mit Comedyvideos und baute sich damit im Netz eine große Community auf. Auch im Privaten hatte der Social-Media-Star erst vor zwei Jahren eine freudige Veränderung erlebt: Er wurde Vater und hieß seine Tochter Princess willkommen. Nun machten jedoch traurige Neuigkeiten die Runde: Huey ist im Alter von nur 22 Jahren gestorben.

Die Todesmeldung wurde inzwischen auf verschiedenen Social-Media-Seiten veröffentlicht. Der 22-Jährige verstarb am 25. Oktober. "Er liebte und schätzte jeden Einzelnen seiner Unterstützer", heißt es auf seiner Instagram-Seite. Inzwischen wurde ein Spendenaufruf für seine Tochter und um die Kosten der Beerdigung zu decken, gestartet. Woran Huey gestorben ist, ist bisher noch nicht bekannt.

"Hamilton"-Star Daveed Diggs (39) drückte in der Kommentarspalte bereits sein Beileid aus. "Das tut mir so leid, Bruder", schrieb der Darsteller. Hueys Wegbegleiter Hype Boii und Coby nahmen ebenfalls in einem bewegenden Post Abschied. "Normalerweise würde ich sagen 'Ruhe in Frieden', aber das tut am meisten weh", trauerte Letzterer.

Instagram / hueyhaha_ Huey Haha mit seiner Tochter Princess

Instagram / hueyhaha_ Huey Haha, Social-Media-Star

Instagram / hueyhaha_ Coby, Huey Haha und Hype Boii, Social-Media-Stars

