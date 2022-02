Chloe Kim (21) legt ein überraschendes Geständnis ab! Die US-amerikanische Snowboarderin gehört zu den Besten in ihrer sportlichen Disziplin. 2018 gewann sie bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die Goldmedaille auf der sogenannten Halfpipe. Vor wenigen Wochen wiederholte sie dieses Kunststück bei den Spielen in Peking. Doch in ihrem Besitz befinden sich nicht mehr beide Goldmedaillen – Chloe hat die eine nämlich verlegt!

Das enthüllte Chloe nun bei ihrem Auftritt in der "The Late Late Night Show" mit James Corden (43). Der beliebte Moderator fragte sie, ob sie nun voller Stolz beide Medaillen um ihren Hals tragen würde. "Na ja, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wo sich die eine gerade befindet", gestand Chloe leicht schmunzelnd. Darüber zeigte sich der Gastgeber ziemlich schockiert: "Du weißt nicht, wo sie ist?" Augenscheinlich hat die Snowboarderin eines ihrer wertvollsten Besitztümer schlichtweg verloren.

"Ich glaube, meine Mutter hat sie in einer Sockenschublade oder so. Aber ich habe sie nicht mehr gesehen, seit ich sie bekommen habe", erklärte Chloe kichernd. Auf ihre neueste sportliche Errungenschaft wolle sie aber besser aufpassen.

Instagram / chloekim Chloe Kim mit James Corden und Ike Barinholtz im Februar 2022

Instagram / chloekim Die Snowboarderin Chloe Kim bei den olympischen Winterspielen 2022

Instagram / chloekim Chloe Kim mit ihrem Hund im August 2021

