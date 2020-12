In Deutschland müssen die The Masked Singer-Fans zurzeit geduldig sein. Gerade erst wurde Sarah Lombardi (28) im Skelettkostüm zur Siegerin gekürt. Bis es wieder neue maskierte Promis zu erkennen gilt, wird es also noch ein bisschen dauern. In den USA läuft zurzeit die vierte Staffel der Erfolgsshow. Auch dort steht das große Finale kurz bevor. Im Halbfinale mussten jetzt gleich drei Kandidaten ihre Masken lüften – und unter den verrückten Kostümen verbargen sich drei echte Powerfrauen!

Unter der bunten Seepferdchenverkleidung steckte Sängerin Tori Kelly (27). Sie wurde nach ihrer Version des Songs "That's What I Like" von den Zuschauern rausgewählt. Bei dem Seepferdchen hatten die Fans zunächst auf Stars wie Halsey (26), Hailee Steinfeld (23) oder auch Bebe Rexha (31) getippt. Ebenfalls enttarnt wurde Musikerin Taylor Dayne. Die "Tell It To My Heart"-Interpretin hatte das Publikum in den vergangenen Wochen in einem Popcornbecher-Kostüm begeistert. Die dritte Maske, die im Halbfinale fallen musste, war die der grünen Qualle. Darunter verbarg sich dieses Mal allerdings keine professionelle Sängerin, sondern Olympiasiegerin Chloe Kim. Die professionelle Snowboarderin performte bei ihrem letzten Auftritt den Song "Stay" von Rihanna (32).

In den vergangenen Wochen war im "The Masked Singer"-Studio schon die Identität von so manchem Star gelüftet worden. Unter anderem trat Sänger Paul Anka als Brokkoli auf, Full House-Star Bob Saget (64) als Monster, Moderatorin Wendy Williams (56) als Kussmund, Schauspieler Brian Austin Green (47) als Giraffe und Kinostar Mickey Rourke (68) als Gremlin.

Getty Images Tori Kelly im Rockefeller Center in New York

Getty Images Taylor Dayne bei der WildAid Gala, 2019

Getty Images Chloe Kim im Sunset Room in Los Angeles

