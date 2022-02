MontanaBlack (33) legt eine Pause ein! Der deutsch-türkische Livestreamer zählt zu den bekanntesten auf seinem Gebiet. Der Webstar, welcher bürgerlich Marcel Eris heißt, beschäftigte sich auf Videoportalen wie Twitch überwiegend mit Spielen wie "Call of Duty", "FIFA" und "Fortnite". Mehr als drei Millionen Menschen verfolgten den Gaming-Star, beispielsweise auf der Plattform YouTube. Jetzt verkündete er aber Überraschendes: MontanaBlack gab seinen Rückzug bekannt!

Auf Twitter erklärte er jetzt in einem längeren Statement: "Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen, körperlich und mental!" In den vergangenen Monaten seien abseits der Kamera einige Dinge passiert, die ihn schwer getroffen haben. "Ich werde meine Zeit brauchen, um wieder der Alte zu werden", gestand MontanaBlack. Wann und ob er überhaupt jemals wieder zurückkehren wird, wisse er momentan noch nicht.

Seine Follower sprachen ihm diesbezüglich gut zu. "Alles gut. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich wünsche dir viel Kraft", schrieb ein Fan in den Kommentaren. Ein anderer sendete ihm diese Worte: "Ich wünsche dir nur das beste und komm ja wieder gesund zurück."

MontanaBlack im Januar 2020

MontanaBlack und Bushido um September 2018

Der YouTuber MontanaBlack im Juni 2021

