Er macht Ernst: MontanaBlack hat Termin für Tattooentfernung

Fans müssen sich wohl bald an einen neuen MontanaBlack (37) gewöhnen. Der Streamer trennt sich nämlich endgültig von seinem Gesichtstattoo. Schon vorher hatte er überlegt, das Einschussloch an seiner Schläfe entfernen zu lassen. Nun macht er Ernst. In seiner Instagram-Story postet Monte ein Foto von sich, auf dem er fröhlich in die Kamera grinst. "Erster Termin für Tattooentfernung im Gesicht steht – heute gemacht", meint er stolz. Damit verabschiedet er sich von einem seiner markantesten Tattoos, das sogenannte Rift war beinahe so etwas wie sein Markenzeichen. Aber seinem Gesichtsausdruck zufolge scheint Monte durchaus zufrieden mit seiner Entscheidung.

Warum er darüber nachdachte, das Tattoo entfernen zu lassen, erklärte Monte bereits im März in einem Interview mit Bild. "Ich glaube, das Tattoo, das ich am meisten bereue, ist das Rift. Die Rolex-Krone oder andere Sachen sind mir egal, aber das? Im Nachhinein betrachtet: doof", meint der Twitch-Star. Die schmerzhafte Prozedur durchzustehen, sei es ihm wert. Mit dem Körperschmuck scheint der 37-Jährige heute eher negative Erinnerungen zu verbinden, wie er schon früher in einem Stream erzählte. Er habe es sich nach einer gescheiterten Beziehung stechen lassen, um seine Emotionen widerzuspiegeln: "Das war eine Phase, [in der] es mir überhaupt nicht gut ging. Mein Herz war gebrochen, und ich dachte, ich werde nie wieder glücklich."

Dass einige seiner Fans ihm wegen der Entfernung den Rücken kehren, glaubt Monte allerdings nicht. Immerhin hat er schon seit Jahren eine der größten Zuschauerschaften in der deutschen Twitch-Szene. Mit dieser plaudert der Content Creator in seinen Streams oder über Social Media über die privatesten Themen. Unter anderem machte er keinen Hehl aus seinem Verdienst und erzählte sogar von seinem Kontostand. Das Geld hat er auch gerade erst investiert – und zwar in eine Luxuswohnung in Amsterdam. Die neue Wohnung soll ihn rund 1,5 Millionen Euro gekostet haben. Ein Preis, der es Monte wert war. "Ich habe mich einfach in Amsterdam verliebt", erzählte er in einem Stream.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juli 2022

Anzeige Anzeige