MontanaBlack zeigt erstmals seine Freundin Lea im Netz

MontanaBlack (37), mit bürgerlichem Namen Marcel Eris, hält sein Liebesleben eigentlich aus der Öffentlichkeit. Seine Freundin Lea hat er deshalb auch nicht offiziell seiner Community vorgestellt und ihr Gesicht auf Fotos stets versteckt – bis jetzt. In einem neuen YouTube-Video zeigt der Streamer seine Liebste erstmals im Netz! Die zwei unternahmen in dem Clip eine Spritztour mit seinem Porsche GT3 RS durch Niedersachsen, bei der sie unter anderem einen Halt in seiner früheren Drogenentzugsklinik einlegten. Dort war Lea das erste Mal in der Spiegelung einer Glastür zu sehen – etwas, das der 37-Jährige zuvor wohl verpixelt hätte.

Die Fahrt führte das Paar weiter in die Region Cuxhaven, wo sie am Kreidesee in Hemmoor Halt machten. Als die beiden um das Wasser liefen, zeigte sich Lea sogar richtig vor der Kamera – zwar versteckte sie ihr Gesicht unter einer Sonnenbrille und einer Cap, dennoch konnten die Zuschauer die 25-Jährige zum allerersten Mal komplett sehen. Bedeutet das also, dass Monte seine Lea von nun an öfter in seine Videos und Streams integriert und seiner großen Fangemeinde offiziell vorstellt? Das bleibt abzuwarten.

Die ungewöhnliche Liebesgeschichte der beiden hatte auf ganz besondere Weise begonnen: Nasenspray spielte dabei eine entscheidende Rolle und wurde schnell zum Running Gag. Monte, der sich selbst als "Nasenspray-süchtig" beschreibt, fühlte sich direkt verbunden, als Lea spontan auf das Mittel zurückgriff. Dass er nach Jahren des Erfolgs in der Öffentlichkeit nun eine junge Partnerin in sein Leben gelassen hat, die offenbar seinen Humor und seine Begeisterung für Gaming teilt, scheint perfekt zu passen.

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

Panama Pictures / ActionPress MontanaBlack auf der FIBO 2025

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024