Gnadenlos: Raab lästert über MontanaBlacks Gönrgy-Getränk

In der RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" sorgte Moderator Stefan Raab (58) für Aufsehen, als er den Energy-Drink "Gönrgy" von MontanaBlack (37) vor laufenden Kameras bewertete – und das alles andere als positiv. Unterstützt von Tanzjuror Joachim Llambi (60) zerriss Stefan das Produkt regelrecht: Der Geschmack sei "eklig", das Getränk "ungenießbar" – so das vernichtende Urteil. Vor einem Millionenpublikum vergab er die schlechteste Note: eine glatte 6. Die heftige Kritik ließ die Zuschauer nicht kalt – während einige enttäuscht reagierten, hielten andere sie für eine bewusste Provokation des Entertainers.

Der Produkttest selbst war Teil des unterhaltsamen Segments "Stiftung Raabtest", in dem verschiedene Promi-Produkte auf humorvolle Weise getestet wurden. Doch MontanaBlacks "Gönrgy" zog dabei absolut den Kürzeren. Besonders pikant: Stefan kommentierte den Verriss mit seiner typischen Mischung aus Witz und Sarkasmus – was die Situation zusätzlich anheizte. Kommentatoren spekulieren nun, ob Stefan mit diesem theatralischen Urteil einen letzten großen Aufreger vor dem endgültigen Aus der Show inszenieren wollte. Der Moment sorgt auch in den sozialen Medien für reichlich Diskussionen.

Für MontanaBlack dürfte das ein bitterer Moment gewesen sein, denn der erfolgreiche Streamer ist bekannt dafür, seinen Projekten höchste Priorität einzuräumen. Der von ihm beworbene "Gönrgy"-Drink gehört zu mehreren unternehmerischen Projekten, die er mit viel Leidenschaft verfolgt. Auf ein persönliches Statement zu dem Vorfall – oder dazu, wie er mit solcher Kritik umgeht – wartet die Öffentlichkeit bislang vergeblich. Dass MontanaBlack jedoch ein Gespür dafür hat, auch aus Rückschlägen gestärkt hervorzugehen, hat er bereits mehrfach bewiesen. Fans und Unterstützer spekulieren bereits, ob der beliebte Twitch-Star mit einem Augenzwinkern auf das harsche Urteil reagieren wird.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab, "Du gewinnst hier nicht die Million"-Moderator

Panama Pictures / ActionPress MontanaBlack auf der FIBO 2025

