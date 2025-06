Neue Liebe: Sie eroberte MontanaBlacks Herz mit Nasenspray

MontanaBlack (37) hat eine neue Frau an seiner Seite: die 25-jährige Lea, die bislang abseits des Rampenlichts steht. In einem Twitch-Livestream aus Amsterdam verriet der Streamer, dass ein kurioses Detail eine entscheidende Rolle bei ihrer Liebesgeschichte spielte: Nasenspray. "Sie hat vor mir Nasenspray genommen und da habe ich schon gedacht: 'Oh, wow! Sie nimmt auch Nasenspray?'", erzählte er lachend. MontanaBlack bezeichnet sich schon seit Jahren nämlich selbst als "Nasenspray-süchtig".

Doch es war nicht nur das Nasenspray, das Lea zu etwas Einzigartigem für den Twitch-Star machte. In dem Stream berichtete er außerdem, dass sie sogar seine Lieblingsspielbank erraten konnte, obwohl sie selbst kein Casino-Fan sei. Diese Übereinstimmung führte zu einem besonderen Moment: Mit einem Lächeln erinnerte sich MontanaBlack daran, dass es in genau dieser Situation zwischen ihnen "gefunkt" habe.

MontanaBlack machte zuletzt mit seiner Sorge um die eigene Gesundheit Schlagzeilen. Der aus Buxtehude stammende Streamer sprach darüber, dass er nicht das Gefühl habe, alt zu werden, und äußerte Ängste, früh sterben zu müssen. Themen wie diese bewegen ihn ebenso wie nun das neue Liebesglück an der Seite von Lea, das offenbar eine neue Leichtigkeit in sein Leben gebracht hat.

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juli 2022

