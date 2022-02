Warum normal, wenn es auch anders geht? Das denken sich wahrscheinlich viele Promis, wenn sie vor der Entscheidung stehen, einen Namen für ihr Kind zu wählen. Vor wenigen Tagen verkündete Kylie Jenner (24), dass ihr Sohn Wolf heißt, und sorgte damit für Diskussionen. Doch die Keeping Up with the Kardashians-Berühmtheit ist nicht die Einzige, die sich bei der Namenswahl von Tieren inspirieren ließ. Auch Zooey Deschanel (42) oder Macklemore (38) mögen es animalisch und benannten ihre Sprösslinge nach Tieren. Welche Namen bei den Promis total gefragt sind, hat euch Promiflash in dem Video zusammengefasst.

