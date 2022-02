Mit dieser Wahl konnte Kylie Jenner (24) die Fans nicht überzeugen! Vor wenigen Tagen verkündete die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit die Geburt ihres zweiten Kindes. Zusammen mit ihrem On-off-Partner Travis Scott (30) hieß sie einen Sohn willkommen. Nun gab sie außerdem preis: Der Kleine hört auf den Namen Wolf Webster. Doch wie kommt das bei den Promiflash-Lesern an? Die meisten sind von der Namensgebung überhaupt nicht angetan!

Wie eine Promiflash-Umfrage zeigt, fällt der Name Wolf bei den Fans durch. Von 2.857 Teilnehmern (Stand 11. Februar, 22:00 Uhr) sind gerade einmal 18,8 Prozent (537 Votes) von dem Namen begeistert. Mit 81,2 Prozent (2.320 Votes) hätte sich jedoch eine deutliche Mehrheit einen anderen Namen für Travis und Kylies Spross gewünscht. Ihnen gefällt die Namenswahl überhaupt nicht.

Auch unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram fällt das Urteil mau aus. "Da wird man tagelang auf die Folter gespannt und dann kommt so was dabei heraus. Ist so, als würde man auf Weihnachten warten und ein Paar Socken auspacken", kommentierte ein User und machte seinem Ärger Luft.

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei den Grammys 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2022

Getty Images Kylie Jenner, 2017

