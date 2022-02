Es sind erschütternde Nachrichten für ihre Fans! Zoe Bethel wurde im vergangenen Jahr als Miss Alabama for America bekannt. Bei dem Schönheitswettbewerb begeisterte die US-Amerikanerin viele Zuschauer und die Jury und krönte ihren Auftritt mit dem Sieg. Doch jetzt erreichen die Follower der Schönheit entsetzliche Neuigkeiten: Denn Zoe stürzte sich offenbar aus dem siebten Stock eines Hochhauses in Miami. Jetzt wurde bekannt, dass sie ihren schweren Verletzungen erlegen ist.

Auf ihrem Instagram-Kanal informierte Zoes Familie deren Fans über den tragischen Tod ihres Idols. "Zoe hat die Herzen vieler Menschen berührt und sich in zahlreichen Organisationen eingesetzt", würdigten sie ihr Leben. Die Hinterbliebenen baten um Verständnis dafür, dass sie sich vorerst nicht mehr zu Wort melden würden. Man wolle in aller Ruhe um Zoe trauern, hieß es in dem Statement weiter.

Dennoch freue man sich über die vielen Nachrichten, die nach dem Tod der Schönheitskönigin eingetroffen seien: "Die Mitglieder der Familie wissen die lieben Worte und die Zuneigung gegenüber Zoe zu schätzen und bedanken sich herzlich." In der Kommentarspalte verabschiedeten sich zahlreiche Fans und Weggefährten von Zoe.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / zosobe Zoe Bethel im Januar 2022

Instagram / zosobe Zoe Bethel im Februar 2022

Instagram / zosobe Zoe Bethel 2021 in Arizona



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de