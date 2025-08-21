Das nahm Choreograf Derek Hough aus seiner Tanzkarriere mit

Derek Hough (40) und seine Schwester Julianne Hough (37), bekannt aus der TV-Show "Dancing With the Stars", starten eine besondere Tanz-Tournee namens "Ovation". Zusammen mit einem Team aus Profi-Tänzern, darunter Stars wie Mark Ballas (39) und Jenna Johnson (31), möchten die Geschwister ihre Leidenschaft fürs Tanzen weitergeben. Derek, inzwischen Juror bei "Dancing With the Stars", erklärt gegenüber US Weekly, dass das Tanzen ihn entscheidend geprägt habe: "Meine Trainer und die Lektionen, die ich im Tanzstudio gelernt habe, haben mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin." Auch Julianne, die die Show co-moderiert, betont die Wirkung des Tanzes auf das Leben und sagt, dass es dabei nicht nur um Technik gehe, sondern auch um Resilienz, Einzigartigkeit und den Wert, den man anderen bieten kann.

Laut Julianne und Derek Hough ist die Tour darauf ausgelegt, Kinder und Jugendliche ganzheitlich zu fördern. An sieben Stationen in den USA bietet die Veranstaltung ein abwechslungsreiches Programm aus Tanzklassen, Workshops und Wettbewerben. "Jede Stadt wird ein eigenes Erlebnis für sich", verspricht Julianne. Zusätzlich planen die Geschwister, bei jeder Veranstaltung persönlich vor Ort zu sein – ein besonderer Anreiz für die jungen Teilnehmer. Derek betonte, wie wichtig es sei, den Nachwuchs zu inspirieren, und fügte hinzu: "Wir wollen, dass jede Familie sagt: 'Das war unglaublich. Wir können es kaum erwarten, wiederzukommen.'"

Neben ihrer Karriere verbindet die Geschwister eine enge Beziehung zueinander. Aufgewachsen in Utah, verbrachten sie schon früh viel Zeit gemeinsam in Tanzstudios. Ihre professionelle Ausbildung führte sie bis nach London, wo sie als Jugendliche an Wettkämpfen teilnahmen und ihre Fähigkeiten weiter perfektionierten. Die Leidenschaft fürs Tanzen und die Erfahrungen aus dieser Zeit bringen sie nun in ihrer neuen Tour ein. Julianne erklärte: "Es geht darum, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie bereichernd Tanz sein kann – weit über die Schritte hinaus."

Getty Images / Phillip Faraone Derek und Julianne Hough bei der Entertainment Weekly Pre-Emmy Party 2017

Getty Images Julianne und Derek Hough im Dezember 2019 in Los Angeles

Getty Images Derek Hough, Profitänzer