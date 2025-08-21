Olivia Jones' rührende Hommage an Daniel Küblböck

Olivia Jones (55) ist vor allem für ihre schrille Persönlichkeit bekannt. Sie lässt sich in keine gesellschaftlichen Schubladen stecken. Nun hat die Dragqueen in einer neuen ARD-Dokumentation an den Sänger und Reality-TV-Star Daniel Küblböck (†33) erinnert, der 2018 mutmaßlich von einem Kreuzfahrtschiff vor Neufundland in den Tod sprang. Die beiden haben sich erstmals in der Sendung Das Sommerhaus der Stars kennengelernt und waren seitdem freundschaftlich verbunden. "Ich vermisse seine Lebensfreude und seine besondere Art", sagte Olivia in der Doku, die ab dem 26. August, kurz vor Daniels 40. Geburtstag, verfügbar sein wird. Kurz vor seinem Verschwinden habe Daniel oft traurig gewirkt, sann der Reality-Star über ihre gemeinsame Zeit nach.

Im Gespräch mit RTL sprach Olivia auch über Daniels Einfluss auf die LGBTQ+-Community und seinen Mut, sein Leben öffentlich und frei zu gestalten. "Daniel war der Erste, der zur besten Sendezeit zwischen den Geschlechtern unterwegs war", erklärte sie. Seine polarisierende Art habe ihm nicht nur viel Kritik und Hass im Netz, sondern auch eine treue Fangemeinde eingebracht, die seinen außergewöhnlichen Weg bewunderte. Besonders stolz sei der Ex-DSDS-Star auf seine Rolle als Schwulenikone gewesen, so Olivia, die ihn oft in ihrer Bar auf St. Pauli begrüßen durfte. Sie beschreibt ihn als jemanden, der durch sein Leben anderen Mut gemacht habe.

Obwohl Daniel Küblböck mit seiner positiven Energie viele Menschen inspirierte, hatte auch er mit den dunklen Seiten des Ruhms zu kämpfen. Olivia spricht in der Doku offen über die schwierigen letzten Wochen ihres Freundes, der sowohl privat als auch öffentlich großen Druck empfand. Trotz der Tragik seines Schicksals bleibt Daniel für die Das große Promi-Büßen-Moderatorin Olivia, die 2006 mit "Olivias Safari" ihre ersten Kieztouren startete, ein Vorbild: "Er hat gezeigt, wie wichtig es ist, so zu leben und zu lieben, wie man will." Die Erinnerung an seine Lebensfreude sei für sie eine bleibende Inspiration.

Daniel Küblböck und Olivia Jones

IMAGO / APress Daniel Küblböck im September 2016

Joyn / Nikola Milatovic Olivia Jones, "Das große Promi-Büßen"-Moderatorin