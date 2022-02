Traurige Neuigkeiten für Fans von Procol Harum. Die britische Band feierte vor allem 1976 ihre größten Erfolge und trafen mit ihrem Hit "A Whiter Shade of Pale" im damaligen Summer of Love genau den Zeitgeist. Seitdem gehört der Song zu den Klassikern der 70er-Jahre, doch nun musste die Musikgruppe einen harten Verlust verkraften: Frontman Gary Brooker ist mit 76 Jahren verstorben.

Auf der offiziellen Website der Band teilten die Sprecher die tragischen News mit. "Mit tiefstem Bedauern müssen wir den Tod von Gary Brooker, Sänger, Pianist und Komponist von Procol Harum und einem hell leuchtenden, unersetzlichen Licht in der Musikindustrie, [...] bekannt geben", heißt es in dem Statement. Demnach sei der Musiker am vergangenen Samstag gestorben. Zuvor befand er sich wegen einer Krebserkrankung in Behandlung.

Nach dem Hit der Band wurde es eher ruhig um sie, doch für fünf weitere Jahrzehnte war Gary ein engagiertes Mitglied in der Gruppe. Auch als Solo-Künstler veröffentlichte er einige Alben und arbeitete unter anderem für Eric Clapton (76). 2003 ehrte ihn sogar Queen Elizabeth II. (95) und erklärte ihn zum Mitglied des "Order of the British Empire" für seine hohen Verdienste. Auch andere Stars wie Ed Sheeran (31) gehören zu dem royalen Orden.

