Mit diesem Styling zieht Zión Moreno (27) alle Blicke auf sich! Die US-Amerikanerin ist vielen Fans spätestens seit dem Reboot der Serie Gossip Girl bekannt. In der Serie verkörpert die Schauspielerin die verwöhnte Schülerin Luna, die vor allem durch Intrigen und Skandale auf sich aufmerksam macht. Und auch im echten Leben steht Zión offenbar gerne im Mittelpunkt – das schaffte sie mit ihrem jüngsten Auftritt auf jeden Fall!

Am Valentinstag besuchte das Model die Modenschau von LaQuan Smith während der New York Fashion Week. Zu diesem Anlass hatte sich die Beauty mächtig in Schale geschmissen: Zión trug einen durchsichtigen Catsuit aus Nylon, bei dem lediglich die intimsten Körperbereiche durch Samteinsätze bedeckt waren. Damit zeigte die 27-Jährige ziemlich viel nackte Haut – ihre Fans auf Instagram waren begeistert: "Du bist einfach die heißeste Frau, die mir je unter die Augen gekommen ist", schrieb ein User.

Mit dem Reboot der erfolgreichen Teenie-Serie feierte Zión einen großen Erfolg. Im Herbst 2021 war bekannt geworden, dass eine zweite Staffel produziert werden soll. Gegenüber DailyBeast erklärte Showrunner Josh Safran sogar, dass in Season zwei eventuell der eine oder andere Cameo-Auftritt eines Darstellers aus der Originalserie erfolgen könnte.

Anzeige

Getty Images Zión Moreno, Schauspielerin

Anzeige

BFA / ActionPress Zión Moreno bei der Fashion Show von Laquan Smith, Februar 2022

Anzeige

MEGA Emily Alyn Lind, Jordan Alexander, Savannah Smith, Zión Moreno am "Gossip Girl"-Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de