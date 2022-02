Hinter Jason Gray-Stanford liegt eine schwere Zeit! Der Kanadier ist vielen Fans vor allem durch seine Rolle in der Serie "Monk" bekannt. In dem TV-Hit verkörperte der Schauspieler in allen acht Staffeln den Randall "Randy" Disher und war zudem in anderen Shows wie Grey's Anatomy und Bones zu sehen. Zuletzt machte er aber mit seinem Privatleben auf sich aufmerksam: Jason litt an multiplem Organversagen – er brauchte eine Herztransplantation!

Im Interview mit People erinnerte sich der 51-Jährige jetzt an das furchtbare Erlebnis zurück. Er sei Ende 2019 zu einem Spinning-Kurs gegangen und dort während des Trainings zusammengebrochen: "Ich fühlte mich frisch und 15 Minuten später lag ich auf dem Boden!" Einige Monate später hätten die Ärzte dann festgestellt, dass der bereits herzkranke Schauspieler sowohl an Nieren- als auch Herzversagen leide und sofort ein Spenderherz brauche.

Die Operation und das Spenderorgan retteten schlussendlich Jasons Leben. Dafür ist der "Monk"-Star heute total dankbar: "Dieses Geschenk, das ich erhalten habe, hat ein Licht wieder zum Leuchten gebracht, das fast erloschen war." Nach dem Schicksalsschlag engagiert er sich nun für mehr Bewusstsein zum Thema Organspende.

Instagram / jasongraystanford Jason Gray-Stanford, Februar 2022

Getty Images Jason Gray-Stanford, Schauspieler

Getty Images Jason Gray-Stanford in Los Angeles, Oktober 2015

