Die Rap-Szene trauert! Der US-amerikanische Rapper und Sänger LePreston Porter, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Snootie Wild, wurde durch seine erste Single "Yayo" bekannt – und stieg sogar mit einigen seiner Hits in die US Billboard Hot 100 Charts ein. Jetzt machte die schreckliche Neuigkeit die Runde, dass Snootie Wild im Alter von gerade einmal 36 Jahren auf tragische Weise zu Tode gekommen ist.

Wie The Sun berichtet, erlag der Rapper nach einer Schießerei einen Tag zuvor am gestrigen Samstag seinen Verletzungen. Ein Sprecher der Polizei von Houston gab bekannt, dass Snootie Wild nach einem Schusswechsel in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer Halswunde in einem Graben am Straßenrand gefunden wurde. Nachdem er in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde, starb der vierfache Vater einige Stunden später. Eine Zeugin behauptete daraufhin, dass Snootie zuvor selbst eine Waffe auf sie gerichtet habe und entschlossen auf sie zugegangen sein soll. Daraufhin soll sie weggelaufen sein und einen Schuss aus der Ferne gehört haben.

"Die einzige Information, die wir im Moment haben, ist ihre Version", meldete die Polizei von Houston wenig später. "Der Körper ist tot, aber dein Name und dein Vermächtnis werden für immer leben" und "Lasst uns ihn am Leben erhalten", heißt es unter anderem in den Userkommentaren auf seinen Social-Media-Kanälen.

Anzeige

Getty Images Snootie Wild bei den BET Awards 2014

Anzeige

Getty Images Snootie Wild bei den BET Awards 2014

Anzeige

Instagram / snootiewild Snootie Wild, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de