Die Promi-Damen legten wieder einmal einen stilsicheren Auftritt hin! Bei den Billboard Women In Music Awards in Los Angeles wurden jetzt wieder Künstlerinnen für ihre herausragende Arbeit im Musikbusiness geehrt. Doch auch berühmte Persönlichkeiten wie Heidi Klum (48) ließen sich dieses Event nicht entgegen – und der Fashion-Aspekt kam an diesem Abend definitiv nicht zu kurz: Auf dem roten Teppich begeisterten die Ladys mit wunderbaren Outfits!

Schon im Vorfeld der Preisverleihung gab es eine Menge zu sehen – unter anderem eine Menge Dekolleté. Christina Aguilera trug einen schwarzen, weitgeschnittenen Hosenanzug, zeigte dafür aber einen XXL-Ausschnitt. Auch Saweetie (27) hielt es obenrum recht freizügig. Die Rapperin erschien in einem knappen schwarzen Kleid, das nur das Nötigste verdeckte. Klassischer schwebte hingegen Dixie D'Amelio (20) über den Teppich. Der TikTok-Star bezauberte in einem schlichten Hosenanzug in Schwarz.

Für einen ordentlichen Farbtupfer sorgte dafür Heidi Klum. Das Model erschien in einem engen Kleid in bunten Farben und hob sich damit von ihrem Mann Tom Kaulitz (32), der im schwarzen Anzug erschien, deutlich ab. Auch Ava Max fiel nicht nur mit ihrem roten Haar, sondern auch mit ihrem rosafarbenen Outfit auf. Zu einem weiten Blazer mit Cut-outs trug die Musikerin eine Hose in der gleichen Farbe und außergewöhnliche High Heels. Im Gegensatz dazu präsentierte sich Olivia Rodrigo (19) ganz unschuldig und posierte in einem weißen Kleid mit schwarzem XXL-Gürtel um die Taille.

Anzeige

Getty Images Christina Aguilera bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2022

Anzeige

Getty Images Saweetie bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2022

Anzeige

Getty Images Dixie D'Amelio bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2022

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2022

Getty Images Ava Max bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2022

Getty Images Olivia Rodrigo bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de