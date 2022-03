Auf diesen Moment haben ihre Fans schon ungeduldig gewartet: Melanie Müller (33) ist wieder da! Die Schlagersängerin hat ein paar harte Wochen hinter sich, denn: Sie und ihr Partner Mike Blümer haben sich nach langer Beziehung getrennt! Das Ganze ist inzwischen in einen öffentlichen Rosenkrieg ausgeartet. Noch dazu gab es Unstimmigkeiten im Bezug auf Mellis Adoption durch Frédéric von Anhalt (78). Insgesamt bekam die Musikerin eine Menge Hate ab – und zog sich schließlich zurück. Jetzt gab sie ein erstes Update und sprach offen über ihr Gefühlsleben und den aktuellen Stand.

"Ich habe mich aus Absicht abgemeldet, weil ich erst mal wirklich Zeit für mich brauchte, um nachzudenken – mir ist ja einiges passiert. Was ich durchgemacht habe, hängt mir ziemlich schwer nach", schildert Melanie in einem Video-Statement auf Instagram. "Ich habe eine Trennung durchgemacht – mit zwei kleinen Kindern ist das nicht das Einfachste. Ich habe einen tollen Mann kennengelernt, der aktuell zum Glück an meiner Seite steht", berichtet die Ex-Bachelor-Kandidatin weiter. Hiermit ist wohl ihr neuer Freund Andreas gemeint, den sie im Februar im Netz geknutscht hat.

Doch wie sieht es mit dem Adoptionsthema aus? Auch hierzu bezog sie Stellung: "Viele fragen: 'Wann wird sie eine Prinzessin? Wird sie überhaupt eine Prinzessin?' Ich habe die Familie kennengelernt, sie liegt mir am Herzen. Natürlich liegt mir auch Prinz Frédéric von Anhalt sehr am Herzen", erklärt Melanie. Aber sie ergänzt: "Das geht alles nicht von heute auf morgen." Offenbar hat sie immer noch fest vor, die Aktion durchzuziehen! "Ich glaube, ich bin für viele eh schon eine kleine Prinzessin. Darum freue ich mich darauf, wenn es so weit ist."

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Berlin Fashion Week, 2015

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller (rechts) mit ihrem neuen Freund

Getty Images Prinz Frédéric von Anhalt im Mai 2017 in Beverly Hills

