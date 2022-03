Traurige Nachrichten für alle Fans des Boxsports. Der aus Indonesien stammende Profikämpfer Hero Tito hat in seiner beruflichen Laufbahn so einige herausfordernde Wettkämpfe auf sich genommen. Dafür reiste er quer durch Asien, unter anderem nach Japan, Thailand und Südkorea. Auch in Australien war er schon in den Ring gestiegen. Doch nun der große Schock: Hero Tito ist im Alter von gerade einmal 35 Jahren verstorben.

Berichten von The Ring zufolge wurde der Sportler am 27. Februar bewusstlos geschlagen, als er sich gerade in der siebten Runde eines Wettkampfs befand. Der Indonesier habe zunächst versucht, wieder auf die Beine zu kommen, blieb aber schließlich bewusstlos liegen. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte um sein Leben kämpften – leider ohne Erfolg, denn am siebten März verstarb Hero, nachdem er zuvor eine Woche lang im Koma gelegen hatte.

Vor diesem erschütternden Ereignis war der Sportler noch besonders aktiv gewesen und bestritt allein 2013 und 2014 jeweils fünf Kämpfe. 2015 waren es sogar ganze sechs verschiedene Wettstreite. Der Sportler hinterlässt nicht nur in der Boxer-Welt eine große Lücke, sondern auch in privater Hinsicht: Er hatte zwei Töchter und seine Ehefrau.

