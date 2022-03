Traci Braxton – die Schwester des R&B-Stars Toni Braxton (54) – hatte sich einen Namen als Sängerin und Reality-TV-Persönlichkeit gemacht: Genau wie ihre supererfolgreiche Schwester versorgte auch sie ihre Fans mit R&B-, Soul- und Pop-Songs. Zudem gewährte sie in der TV-Show "Braxton Family Values" gemeinsam mit ihren Schwestern und ihrer Mutter Evelyn einen Einblick in ihr Leben. Jetzt macht eine traurige Neuigkeit die Runde: Traci ist im Alter von nur 50 Jahren verstorben.

Das gab Tracis Ehemann Kevin Surratt jetzt gegenüber TMZ bekannt. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir die Öffentlichkeit darüber informieren müssen, dass unsere geliebte Traci Braxton nach einem Jahr, in dem sie sich einer Reihe von Behandlungen wegen Speiseröhrenkrebs unterzogen hat, in den Himmel gegangen ist", erklärte der Witwer voller Trauer. Laut des Berichts sei Traci im Beisein ihrer Schwestern und ihrer Mutter verstorben.

Traci hinterlässt aber nicht nur ihre Geschwister, ihre Mutter und ihren Ehemann Kevin sowie zahlreiche Fans auf der ganzen Welt – auch ihr Sohn trauert um sie: 1996 durften Traci und Kevin nämlich einen Sohn namens Kevin Surratt Jr. auf der Welt begrüßen.

Getty Images Toni, Tamar, Evelyn, Traci, Towanda und Trina Braxton

Getty Images Traci Braxton, Musikerin

Getty Images Traci Braxton im August 2018 in New York City

