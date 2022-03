Heute haben traurige Nachrichten aus den USA die Runde gemacht: Traci Braxton ist tot. Die Sängerin und Schwester des R&B-Stars Toni Braxton (54) ist im Alter von nur 50 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Die Musikerin hinterlässt ihre geliebten Schwestern, ihre Mutter Evelyn, ihren Ehemann Kevin Surratt und ihren Sohn Kevin Surratt Jr.. Jetzt meldete sich Tracis Sohn Kevin mit einem emotionalen Social-Media-Post zum Tod seiner Mutter zu Wort.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Promi-Nachwuchs jetzt ein Foto, auf dem er seine Mutter umarmt. Zudem verfasste er einige rührende Zeilen. "Als ich erfuhr, dass meine Mutter krank ist, sagte sie als Erstes: 'Ich werde kämpfen und es besiegen'", berichtete Kevin und betonte zudem: "Sie hat bis zum Ende gekämpft und heute ist sie in Frieden. Ich liebe meine Mutter bis in alle Ewigkeit. Es tut so weh, aber ich bin beruhigt, weil ich weiß, dass sie keine Schmerzen mehr hat."

In der Kommentarspalte zollten nicht nur zahlreiche Fans der Verstorbenen Tribut und bekundeten ihr Beileid – auch Familienangehörige stehen Kevin in dieser schweren Zeit bei. "Ich hab dich lieb, Kevin. Wir schaffen das gemeinsam", schrieb beispielsweise Diezel Braxton-Lewis, der Sohn von Toni Braxton und Keri Lewis.

Anzeige

Instagram / sirkevinjr Kevin Surratt Jr. und Traci Braxton

Anzeige

Getty Images Traci Braxton, Musikerin

Anzeige

Getty Images Traci Braxton im August 2018 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de