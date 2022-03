Traurige Neuigkeiten für alle Wrestlingfans. Scott Hall, besser bekannt als "Razor Ramon", wurde in den 1990er-Jahren berühmt und gilt als einer der bekanntesten Wrestlingstars. Er räumte im Rahmen des World Wrestling Entertainments (WWE) sämtliche Preise ab. Zuletzt hatte er jedoch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste an der Hüfte operiert werden, was ihm nun offenbar zum Verhängnis wurde: Scott ist mit 63 Jahren nach der Operation verstorben.

Wie WWE auf Twitter offiziell bestätigte, ist die Legende am Montag im Krankenhaus gestorben. "Die WWE spricht der Familie, den Freunden und Fans von Hall ihr Beileid aus", hieß es in dem Statement. Offenbar erlitt Scott nach der Hüft-OP einige Herzinfarkte und reagierte nicht mehr auf die lebenserhaltenden Maßnahmen. Seine Familie entschied sich daher, ihn vom Beatmungsgerät zu trennen.

Scott hinterlässt viele Fans auf der Welt in Trauer. Auch sein Wrestling-Kollege Kevin Nash (62), mit dem er zu seiner Glanzperiode einige Erfolge feierte, zeigte sich bereits zutiefst traurig. Am Sonntag schrieb er schon auf seinem Instagram-Account: "Ich liebe Scott von ganzem Herzen, aber jetzt muss ich mich auf ein Leben ohne ihn vorbereiten. Ich hatte das Glück, einen Freund zu haben, der mich für bare Münze genommen hat und ich ihn."

Getty Images Scott Hall, Wrestling-Legende

Instagram / realkevinnash Kevin Nash und Scott Hall in jüngeren Jahren

Instagram / realkevinnash Kevin Nash und Scott Hall, 2019

