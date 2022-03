Scott Hall hinterlässt eine große Lücke in der Sportwelt. Der einstige Wrestler ist am Montag im Alter von 63 Jahren gestorben. Er soll nach einer Hüft-OP mehrere Herzinfarkte erlitten und nicht mehr auf lebenserhaltende Maßnahmen reagiert haben. Neben zahlreichen Fans nahmen bereits eine Reihe von ehemaligen Kollegen und Wegbegleitern Abschied von ihm. Auch Hulk Hogan (68) gedachte Scotts nun mit rührenden Worten.

Wie TMZ berichtet, habe der Wrestlingstar in seinem Restaurant in Florida eine dreiminütige Rede gehalten, in der er an seinen verstorbenen Freund erinnerte. "Ich liebe ihn so sehr, dass ich es nicht einmal in Worte fassen kann", soll er gesagt haben. Scott habe dazu beigetragen, seine Karriere wieder voranzutreiben, als er an einem Tiefpunkt war: "Jeder dachte, 'Hulkmania' sei tot. Scott hat mich wiederbelebt. Er hat mich zurück auf die Karte gesetzt."

Auch Dwayne "The Rock" Johnson (49) betonte, wie viel Scott ihm bedeutet habe. Zu einem Instagram-Video, das sie beide bei einem Kampf zeigt, schrieb der einstige Profisportler: "Als ich ein Rookie im Wrestling war, studierte ich Scotts Matches – seinen Stil, seine Intensität. [...] Es war mir eine Ehre, Bruder."

Getty Images Scott Hall, Wrestling-Legende

Getty Images Hulk Hogan, Ex-Sportler

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, ehemaliger Wrestler

