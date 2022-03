Mit diesem Lied wollte sie auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen! Emmy Meli ist eine US-amerikanische Sängerin, welche 2021 ihren großen musikalischen Durchbruch schaffte. Auf der Plattform TikTok veröffentlichte sie ihren Song "I Am Woman" – und landete einen Hit mit einer tollen Message. Der Song erreichte innerhalb weniger Tage satte 27 Millionen Aufrufe. Damit ist Emmy nun eine echte Internet-Bekanntheit!

"I Am Woman" behandelt die Themen positives Körpergefühl und Selbstliebe. Bis heute nutzen viele Frauen weltweit den Songtext, um diese wichtige Botschaft mehr und mehr zu verbreiten. Dabei hatte Emmy gar nicht geplant, das Lied zu veröffentlichen, wie sie gegenüber Just Jared enthüllte. Die 22-Jährige hatte nur ein paar Töne im Netz geteilt. Doch genau diese schossen direkt durch die Decke. Schließlich schrieb Emmy den Song fertig und lud das ganze Meisterwerk hoch. "Ich habe wirklich nur gesungen und Spaß gehabt, und ich dachte, die Botschaft wäre cool, also habe ich es gepostet", verriet die Sängerin.

Vor ihrem Durchbruch hielt sich die Beauty mit zwei Jobs über Wasser. Dass sie nun beruflich ihrer Leidenschaft nachgehen kann, stimmt Emmy megahappy. Die Sängerin verriet, dass sie bereits singe, seitdem sie ein kleines Mädchen war. Zu ihren musikalischen Vorbildern zählt sie Adele (33), Rihanna (34), Natasha Bedingfield (40) und Fergie (46).

