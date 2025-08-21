Duffer Brothers vor Mega-Deal: Bald bei Paramount aktiv?

Matt und Ross Duffer (41), die kreativen Köpfe hinter dem Netflix-Erfolg Stranger Things, stehen offenbar vor einem gewaltigen Karrieresprung. Berichten zufolge befinden sich die Zwillinge in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Paramount, um einen exklusiven Vertrag abzuschließen. Dieser Deal könnte sowohl die Entwicklung neuer Serien als auch Spielfilme umfassen. Die beiden würden somit enger mit Cindy Holland zusammenarbeiten, die als Verantwortliche für Direct-to-Consumer-Inhalte bei Paramount eine Schlüsselrolle einnimmt, berichtet Deadline. Besonders spannend dabei: Holland hatte in ihrer Zeit bei Netflix maßgeblich an der Förderung von "Stranger Things" mitgewirkt, weshalb diese neue Partnerschaft ein Wiedersehen alter Weggefährten wäre.

Auch wenn "Stranger Things" seinen Höhepunkt bereits erreicht hat, sind die Duffer Brüder keinesfalls bereit, die Serie komplett hinter sich zu lassen. Neben der finalen Staffel, die ab November in mehreren Teilen auf Netflix veröffentlicht wird, arbeiten sie weiterhin an Spin-offs zur Erfolgsserie. Dazu gehört unter anderem eine Animationsserie mit dem Titel "Stranger Things: Tales from '85". Zusätzlich sind neue Projekte wie die Serien "The Boroughs" und "Something Very Bad Is Going to Happen" in der Pipeline, die allerdings ebenfalls zunächst für Netflix produziert werden.

Der Hype um "Stranger Things" hält sich auch kurz vor dem Ende der Hauptserie ungebrochen. Die letzte Staffel, die in drei Blöcken veröffentlicht wird, verspricht das furiose Finale einer Erzählung, die sowohl die Charts als auch die Herzen der Zuschauer weltweit erobert hat. Mit einer Fangemeinde, die seit der Erstausstrahlung 2016 kontinuierlich gewachsen ist, sind Matt und Ross zu prägenden Figuren in der Serienlandschaft geworden. Das neue Abkommen mit Paramount könnte ihnen nun ermöglichen, über "Stranger Things" hinauszuwachsen und frische Geschichten zu erzählen. Es bleibt abzuwarten, ob der Deal zustande kommt – eines ist jedoch sicher: Die Brüder sind auf dem besten Weg, ihre Erfolgsgeschichte weiter auszubauen.

IMAGO / Cover-Images Matt und Ross Duffer, TV-Produzenten

Kevin Winter/Getty Images Matt und Ross Duffer, "Stranger Things"-Schöpfer

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022

