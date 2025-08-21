Stolze Mama: Deshalb inspiriert Sylvie Meis ihr Sohn Damian

In ihrer Profilbeschreibung auf Instagram bezeichnet sich Sylvie Meis (47) als TV-Host, Charity Patron und Brand Ambassador – in erster Linie aber als Mutter. Sie strahlt vor Stolz, denn ihr Sohn Damian van der Vaart (19) hat einen ganz besonderen Meilenstein erreicht. In einem Instagram-Q&A teilte die Moderatorin mit ihren Fans, dass der Nachwuchssportler kürzlich sein Profi-Debüt im Fußball gefeiert hat. Auf die Frage, was sie in letzter Zeit am meisten inspiriert habe, antwortete sie emotional und ohne zu zögern: "Vor allem mein Sohn. Dass er Kraft, Wille und Durchhaltevermögen zeigt." Die ehemalige Let's Dance-Moderatorin zeigte sich sichtlich bewegt und lobte Damians unermüdlichen Einsatz, der ihn an diesen Wendepunkt gebracht hat.

Damian, der in Dänemark lebt, ist aus Sylvies Ehe mit dem ehemaligen Fußballstar Rafael van der Vaart (42) hervorgegangen. Schon früh zeichnete sich seine Leidenschaft und Begabung für den Sport ab, und er arbeitet seit jeher konsequent daran, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Trotz der Entfernung ist die Bindung zwischen Mutter und Sohn sehr eng. Sylvie, die unter anderem die Brustkrebs-Früherkennungs-Initiative "Pink Ribbon" unterstützt, betont immer wieder, wie bewusst sie und Damian sich Zeit füreinander nehmen, sei es durch gemeinsame Besuche oder intensive Gespräche. Für sie sei er nicht nur ein begabter Sportler, sondern auch eine große Inspiration, die sie durch seine Zielstrebigkeit und seinen Ehrgeiz beeindruckt.

Die Moderatorin, die als Jurorin bei Das Supertalent ab 2008 an der Seite von Dieter Bohlen (71) und Bruce Darnell (68) einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, teilt immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Mutter, auch wenn sie Damian mittlerweile aus der Ferne unterstützt, seit er in Dänemark lebt. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2013 stellten beide Elternteile den Zusammenhalt für ihren Sohn an erste Stelle. Das mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnete Model erklärte in einem früheren Interview, dass Damian ihr größtes Glück sei. Sylvie setze alles daran, ihn aufblühen zu sehen. Mit seinem aktuellen Erfolg startet Damian jedoch zunehmend in ein eigenes, unabhängiges Leben – doch für Sylvie bleibt er weiterhin ihr ganzer Stolz. "Finde ich so toll", schrieb sie liebevoll zu seinem jüngsten Triumph.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian Van der Vaart

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian van der Vaart, als er noch klein war

Sebastian Widmann/Getty Images Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent" 2008