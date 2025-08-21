Verflucht? Leyla Heiter befürchtet einen weiteren Autounfall

Leyla Lahouar (29) plagen negative Zukunftsvisionen. Die Reality-TV-Bekanntheit offenbart ihren Followern auf Instagram, sich derzeit große Sorgen um ihren Mann Mike (33) und ihre Familie zu machen. "Ich habe ein richtig komisches Bauchgefühl, dass Mike und mir oder jemandem in unserer Familie etwas passiert mit einem Auto", schildert sie. Diese Befürchtung kommt nicht von ungefähr: In den vergangenen Tagen häuften sich bei dem Paar Probleme mit Fahrzeugen. Zuerst gab es Probleme mit der Batterie von Leylas Auto, dann folgte eine Panne mit Mikes Wagen. Zusätzlich wurde ein gemieteter Bentley geklaut und ein weiterer Mietwagen, ein Sportwagen, der für ihre dritte Hochzeit vorgesehen war, war in einen Unfall verwickelt und steht daher nicht zur Verfügung.

In ihrer Story machte die Promi Big Brother-Gewinnerin keinen Hehl daraus, wie sehr sie diese Serie von Zwischenfällen beunruhigt. Nun befürchtet sie, dass ein Fluch über ihr und dem ehemaligen Love Island-Gewinner liegt. "Wie komisch ist das bitte, in so einem kurzen Zeitraum... Ich sag' euch ganz ehrlich, das macht mir richtig Angst", gesteht Leyla. Doch nicht nur die vielen Pannen lassen sie an Schlimmes denken, sondern auch ein belastendes Erlebnis aus dem Vorjahr. Im Mai 2024 wurden die 29-Jährige und Mike in einen schweren Autounfall verwickelt und mussten medizinisch versorgt werden.

Die frischgebackenen Eheleute sind nach wie vor von diesem Vorfall geprägt. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin, die damals bei dem Unfall Verletzungen erlitt und eine längere Erholungsphase benötigte, kämpft seither immer wieder mit Ängsten. Im Dezember vergangenen Jahres berichtete Leyla, dass sie und Mike eine Fahrt abbrechen mussten, da die Nervosität zu groß wurde. "Das Problem ist, ich dachte, ich bin cool und wollte Mike entlasten, weil er immer fährt, und ich dachte, eine Stunde könnte ich ja auch mal Auto fahren. Dann bin ich eine Stunde gefahren und dann kam ein riesengroßer Stau, in dem wir drei Stunden, glaube ich, standen. [...] Dann ging es weiter und ich habe einfach richtig Angst bekommen", erzählte sie.

IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star

IMAGO / Eventpress Mike und Leyla Heiter, Januar 2025

Instagram / mikeheiter / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter sind im Krankenhaus, Mai 2024