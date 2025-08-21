Hat Ronaldos Verlobte Georgina einen zweiten Verlobungsring?

Georgina Rodríguez (31) sorgt mit einem neuen Schmuckstück für Aufsehen! Die Verlobte von Fußballstar Cristiano Ronaldo (40) veröffentlichte auf Instagram neue Schnappschüsse, die sie am Strand in einem weißen Outfit zeigen – und mit einem auffälligen quadratischen Diamantring an ihrer linken Hand. Der neue Ring unterscheidet sich deutlich von ihrem ersten Verlobungsring, einem imposanten Schmuckstück mit drei Diamanten, dessen Wert Experten auf mehrere Millionen Euro schätzen. Fans spekulieren nun: Handelt es sich um einen zweiten Verlobungsring oder vielleicht um einen alltagstauglicheren Ersatz?

Der erste Verlobungsring, mit dem Cristiano um die Hand der 31-Jährigen angehalten hatte, beeindruckte bereits mit 37 Karat und einem gigantischen mittleren Stein von 35 Karat. Ein Schmuckstück dieser Größenordnung wird selten einfach so im Alltag getragen, weshalb vermutet wird, dass der neue Ring als praktischer Ersatz dienen könnte. Noch schürt die Influencerin die Gerüchte weiter – es scheint aber, als sei der Ring gar nicht so neu, wie einige vielleicht vermuten. Georgina trägt einen solchen Klunker bereits auf Fotos, die sie im Juni und Juli veröffentlichte.

Die Liebesgeschichte von Georgina und Cristiano begann vor fast einem Jahrzehnt. Die beiden lernten sich 2016 kennen, als sie als Verkaufsassistentin in einem Gucci-Geschäft arbeitete. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell, und heute lebt das Paar ein glamouröses Leben zusammen mit ihren Kindern. Der Antrag des Kickers besiegelte die Liebe, die mit einem spektakulären Verlobungsring symbolisiert wurde. Der Verlobungsring und dessen Luxusdetails wurden ausgiebig analysiert: So wird vermutet, dass der Ring aus Platin oder Weißgold gefertigt ist. Gemmologe Steven Neuman schätzte den Wert des Schmuckstücks im Gespräch mit Gala auf rund 2,5 Millionen Euro.

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez, August 2025

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez, Juli 2025

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez, August 2025