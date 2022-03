Freudige Nachrichten von Jack Huston (39)! 2011 lernte der Schauspieler seine Partnerin Shannan Click kennen und lieben. Nur zwei Jahre später wurden der House of Gucci-Darsteller und das Model zum ersten Mal Eltern. 2016 durfte sich das Paar erneut über Familienzuwachs freuen. Nach knapp elf Jahren Beziehung waren der Filmstar und seine Liebste nun bereit für den nächsten Schritt: Jack und Shannan haben geheiratet.

Wie Page Six erfahren hat, soll das Paar sich vergangenes Wochenende in Las Vegas das Jawort gegeben haben. Für ihre Trauung im Grünen engagierten der 39-Jährige und seine Frau einen Elvis-Imitator. Shannan trug an ihrem großen Tag ein hautenges weißes Minikleid und einen kurzen Schleier. Ihre Haare hatte die 40-Jährige streng nach hinten gebunden. Jack hingegen entschied sich für einen klassischen schwarzen Anzug.

Auf Instagram teilte der ehemalige Victoria's Secret-Model ein paar Schnappschüsse von den Feierlichkeiten. "Es ist also passiert", kommentierte sie die Aufnahmen. Zahlreiche Fans gratulierten der zweifachen Mutter und ihrem frisch gebackenen Ehemann unter dem Beitrag zu ihrer Hochzeit.

Getty Images Shannan Click und Jack Huston

Getty Images Shannan Click und Jack Huston bei der "House of Gucci"-Premiere

Getty Images Shannon Click mit Jack Huston im März 2018

