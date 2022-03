Süßer Pärchenauftritt von Vladimir Burlakov! Im November 2021 feierte der Tatort-Star eine ganz besondere Premiere. Bei den GQ Men Of The Year Awards betrat er zum ersten Mal mit seinem Freund den roten Teppich und feierte damit auch sein Coming-out in der Öffentlichkeit. Nun ließ sich der Schauspieler erneut mit seinem Martin blicken: Gemeinsam besuchte das Paar die Berliner Fashion Week!

Bei dem Fashion-Event in der deutschen Hauptstadt waren die beiden zu Gast bei einer Ausstellung von Bademode. Hand in Hand posierten die Turteltauben dort für die Fotografen. Dafür hatte sich Vladimir in einen schicken, dunkelblauen Anzug mit schlichtem schwarzen Pullover darunter geworfen. Sein Partner Martin hingegen hielt es schlichter und erschien in einer lässigen olivgrünen Hose und lockerer Jacke. Mit Ansteckern zeigten der gebürtige Russe und sein Freund zudem ihre Solidarität mit der Ukraine.

Für Vladimir scheinen derartige Auftritte kaum mehr eine Besonderheit zu sein. Sogar bei ihrem ersten gemeinsamen Abend in der Öffentlichkeit war der 35-Jährige ruhig geblieben, wie er gegenüber Promiflash versicherte: "Es war gar nicht so aufregend, wie ich dachte, weil es für mich dann doch normal ist, mit meinem Partner einen schönen Abend zu haben."

Getty Images Vladimir Burlakov (rechts) mit seinem Freund Martin bei den GQ Men Of The Year Awards 2021 in Berlin

Press Factory Vladimir Burlakov und Martin beim Dinner von Fashion Council Germany und Cabildo de Gran Canaria

vladimir.burlakov / Instagram Vladimir Burlakov im Dezember 2021

