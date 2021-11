Vladimir Burlakov hielt eine große Liebesüberraschung bereit! Die Fans kennen den deutschen Schauspieler unter anderem als Hauptkommissar Leo Hölzer aus den beliebten Tatort-Krimis. Außerhalb seiner Rolle gibt der Berliner aber nicht allzu viele private Details preis. Jetzt machte der Schauspieler aber eine wunderbare Neuigkeit aus seinem Liebesleben publik: Vladimir outete sich als homosexuell – und zeigte sich erstmals mit seinem Freund bei einem öffentlichen Event!

Richtig gehört, wie Promiflash jetzt bei den GQ Men Of The Year Awards in Berlin erfahren hat, ist Vladimir vergeben – und zwar an seinen Partner Martin. "Ja, das ist mein Freund", betonte der 34-Jährige am roten Teppich. Die beiden seien schon länger ein Paar und hätten sich jetzt gemeinsam dazu entschieden, ihre Beziehung öffentlich zu machen. Allzu aufgeregt seien sie deshalb aber nicht gewesen.

Genauere Informationen zu seinem Partner Martin gab Vladimir zwar nicht preis – doch bei den Fotos, die am heutigen Abend entstanden sind, wird deutlich: Die beiden sind überglücklich miteinander. Auf dem roten Teppich grinsten sich Vladimir und Martin nämlich unter anderem total verliebt an oder hielten Händchen.

Getty Images Vladimir Burlakov im Juli 2017

Getty Images Vladimir Burlakov (rechts) mit seinem Freund Martin im November 2021 in Berlin

Getty Images Vladimir Burlakov (rechts) mit seinem Freund Martin bei den GQ Men Of The Year Awards 2021 in Berlin

