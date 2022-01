Vladimir Burlakov könnte wohl nicht glücklicher sein! Der deutsche Schauspieler ist vielen vor allem als Tatort-Kommissar Leo Hölzer ein Begriff. Privates behielt der TV-Star jedoch bisher lieber für sich. Doch im vergangenen November lüftete er bei den GQ-Awards ein süßes Geheimnis: Er ist homosexuell und zeigte sich bei dem Event erstmals öffentlich mit seinem Freund Martin. Wie kam diese Enthüllung eigentlich an?

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur verriet er jetzt, dass die Reaktionen "durchweg positiv und sehr liebevoll" gewesen seien. "Es ist schön, dass es in der Öffentlichkeit immer weniger wichtig ist, wen man liebt", verdeutlichte Vladimir. Somit konnte er beruhigt und zufrieden in das neue Jahr 2022 starten. "Ich bin sehr glücklich", schwärmte der 32-Jährige diesbezüglich. Sein Coming-out wird er vermutlich als etwas Wunderschönes in Erinnerung behalten.

Der 34-Jährige hatte sich im vergangenen Jahr erstmals mit seinem Liebsten Hand in Hand gezeigt. Gegenüber Promiflash hatte er damals happy betont: "Ja, das ist mein Freund." Sein Lebenspartner Martin hatte sich zu Beginn noch etwas schüchtern neben ihm gezeigt. Doch zusammen mit seinem Schatz posierte er etwas später selbstsicher auf dem roten Teppich.

Getty Images Vladimir Burlakov (rechts) mit seinem Freund Martin bei den GQ Men Of The Year Awards 2021 in Berlin

Instagram / vladimir.burlakov Vladimir Burlakov, Schauspieler

Getty Images Vladimir Burlakov (rechts) mit seinem Freund Martin im November 2021 in Berlin

