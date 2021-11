Bei den GQ Men of the Year Awards 2021 liefen zahlreiche Promi-Pärchen auf – und zeigten, wie verliebt sie sind! Die GZSZ-Darstellerin Chryssanthi Kavazi (32) schwärmte im Promiflash-Interview in den höchsten Tönen von ihrem Ehemann Tom Beck (43): "Du bist der Deckel auf meinem Topf, deswegen bist du der beste Mann für mich." Der Tatort-Star Vladimir Burlakov machte seine Beziehung dagegen bei dem Event erst offiziell. Er tauchte mit seinem Freund Martin auf, von dem zuvor öffentlich nichts bekannt war, und outete sich als homosexuell. Doch der Abend hielt noch sehr viel mehr bereit...

