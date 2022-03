Marvel-Fans aufgepasst – es gibt große Neuigkeiten! Seit Jahren begeistern die Filme und Serien, basierend auf den Superhelden-Comics, die Zuschauer im Kino und vor den heimischen Bildschirmen. Streifen wie Iron Man oder auch "Captain America" zählen zu den großen Erfolgen des Entertainment-Unternehmens. Jetzt steht ein neues Marvel-Format in den Startlöchern: "Ms. Marvel" erscheint im Juni und verspricht eine Menge Spannung!

Wie Disney+ jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll die neue Serie aus den Marvel-Studios am 8. Juni auf der Streamingplattform verfügbar sein. In einem ersten Trailer bekommen die Fans sogar schon einen kleinen Vorgeschmack: Die Show dreht sich um die muslimisch-amerikanische Jugendliche Kamala Khan, die ein echter Superhelden-Fan ist. Fast zufällig bekommt sie selbst Superkräfte – und wird zu der Heldin, die sie immer sein wollte.

Die Nachwuchs-Heldin Kamala wird von Iman Vellani (19) verkörpert und gibt in "Ms. Marvel" ihr Debüt als Schauspielerin. Kevin Feige (48), der Präsident der Marvel Studios, gehört zu den Produzenten der Serie – er gehörte auch schon bei zahlreichen weiteren Filmen zum Team und gilt als einer der erfolgreichsten Produzenten der Welt.

