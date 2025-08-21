Hwang Jung-eum drohen drei Jahre Haft wegen Millionenbetrugs

Hwang Jung-eum (40) sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber. Die südkoreanische Schauspielerin soll rund 2,7 Millionen Euro aus ihrer eigenen Entertainment-Agentur unterschlagen haben. Wie das Portal Allkpop berichtet, reichte die Staatsanwaltschaft mittlerweile einen Antrag auf eine dreijährige Haftstrafe ein. Der Fall wird derzeit vor der zweiten Strafkammer des Bezirksgerichts Jeju verhandelt. Jung-eum wurde hier zur verschärften Bestrafung bestimmter Wirtschaftsdelikte angeklagt. Der konkrete Vorwurf lautet Veruntreuung von Unternehmensgeldern der Hunminjoengeum Entertainment Agency. Diese befindet sich im Besitz von Jung-eums Familie und sie selbst ist zu 100 Prozent beteiligt. Ein Teil der Gelder sei unter dem Vorwand eines vorübergehenden Vorschusses entnommen worden, der Großteil floss aber in Kryptowährungsinvestitionen.

Jung-eum bestreitet die Vorwürfe nicht – tatsächlich gab sie diese im Laufe des Verfahrens bereits zu. Darüber hinaus erklärte sie aber auch, den gesamten Betrag in Raten bereits zurückgezahlt zu haben, was ihre Verteidigung mit entsprechenden Belegen bewies. In einem Pressestatement zeigte sie sich reumütig. "In der Hoffnung, das Unternehmen wachsen zu lassen, wurde ich 2021 von Bekannten dazu ermutigt, in Kryptowährung zu investieren. In der Annahme, dass dies die Finanzmittel des Unternehmens erhöhen könnte, traf ich die schlechte Entscheidung zu investieren, obwohl mir das nötige Verständnis fehlte. Obwohl die Gelder auf den Namen des Unternehmens liefen, handelte es sich um Einnahmen aus meinen eigenen Aktivitäten, was zu meiner unüberlegten Entscheidung führte." Im September wird mit einem Urteil entschieden, ob Jung-eum tatsächlich in Haft muss.

Eigentlich wurde Jung-eum durch ihre zahlreichen Rollen in Serien und Film bekannt. 2009 feierte sie ihren Durchbruch in der Sitcom "High Kick Through the Roof". Binnen weniger Jahre kletterte sie die Karriereleiter hoch: 2011 listete die südkoreanische Ausgabe des Forbes Magazines sie in der Top 40 von Südkoreas erfolgreichsten Promis auf. In den vergangenen Jahren machte die 40-Jährige aber auch immer wieder mit ihrem Privatleben Schlagzeilen. Im Sommer 2024 erregte sie Aufmerksamkeit, als bekannt wurde, dass ihre Beziehung zu dem Basketballprofi Kim Jong-kyu endete – und das nach nur zwei Wochen. "Hwang Jung-eum und Kim Jong-kyu, die sich vor Kurzem mit gegenseitigem Interesse kennengelernt haben, haben beschlossen, gute Bekannte zu bleiben", hieß es in einem Statement der Agentur Y1 Entertainment.

Hwang Jung-eum im September 2011

Hwang Jung-eum, Schauspielerin

Hwang Jung-eum bei den MAMA Awards 2016

