Francis Ford Coppola (82) erhält eine besondere Auszeichnung! Der US-amerikanische Regisseur zählt zu den bedeutendsten Filmemachern Hollywoods. Er führte etwa bei Klassikern wie der "Der Pate" oder "Apocalypse Now" Regie. Seine Werke wurden allesamt große Erfolge. Für die berühmte "Der Pate"-Trilogie wurde er dreimal als Drehbuchautor mit dem Oscar belohnt. Nun wurde ihm eine weitere große Ehre zuteil: Coppola wurde mit einem Stern auf dem Walk of Fame gefeiert!

50 Jahre nach dem Kinodebüt von "Der Pate" wurde der 82-Jährige mit einer Sternplakette in Hollywood verewigt. Am Montag enthüllte der Oscar-Preisträger vor seinen Fans und seiner Familie stolz seinen Namen auf dem Hollywood Boulevard. "Ich bin für meine Auszeichnung sehr dankbar", verkündete Coppola in seiner Rede. Der Stern mit der Nummer 2.715 trägt nun fortan seinen Namen.

Zu diesem besonderen Anlass hielten andere Hollywoodstars eine Laudatio auf Coppola. Elle Fanning (23) war beispielsweise gekommen, um ihn mit einigen Worten zu ehren. Die Schauspielerin erinnerte sich an ihre erste Begegnung mit dem Filmproduzenten – damals war sie gerade mal elf Jahre alt. In ihrer Rede bezeichnete sie Coppola als den "großartigsten Regisseur aller Zeiten".

Getty Images Francis Ford Coppolas Stern auf dem Walk of Fame im März 2022

Getty Images Francis Ford Coppola im März 2022

Getty Images Talia Shire, Francis Ford Coppola und Elle Fanning auf dem Walk of Fame im März 2022

