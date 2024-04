In Trauer: Francis Ford Coppola teilt Foto von seiner Frau

Am 12. April gab die Familie der US-amerikanischen Regisseurin Eleanor Coppola (✝87) ihren Tod bekannt. Die Ehefrau von Francis Ford Coppola (85) soll im Kreise ihrer Liebsten verstorben sein. Der "The Godfather"-Regisseur veröffentlichte jetzt in Gedenken an seine Frau ein rührendes Foto von ihr auf Instagram. Darauf zu sehen ist Eleanor hinter einem üppigen Blumenarrangement. Die "Paris kann warten"-Drehbuchautorin hinterlässt neben ihrem Mann ihre zwei Kinder, Sofia Coppola (52) und Roman Coppola, die ebenfalls in der Filmszene tätig sind. Ihr drittes Kind, Gian-Carlo Coppola, war bereits 1986 bei einem tragischen Bootsunfall verstorben.

Unter dem Beitrag erhält Francis etliche Beileidsbekundungen von Fans und Filmkollegen. Einer schreibt: "Eine Frau zu haben, die einen in so vielen Jahren und Abenteuern unterstützt hat, ist ein wahrer Schatz, an den man sich gerne erinnert. Mein herzliches Beileid an Sie und Ihre Familie. Und möge Eleanor in Frieden ruhen, mit der Liebe und dem Talent, die sie in dieser Welt hinterlassen hat." Zahlreiche Nutzer gedenken der Verstorbenen mit aufrichtigen Worten und drücken ihr Mitgefühl mithilfe von Herz-Emojis aus.

Eleanor und Francis lernten sich 1962 bei den Dreharbeiten zum Film "Dementia 13" kennen und heirateten nur ein Jahr später. Sie begleitete den Regisseur der "Der Pate"-Trilogie zu diversen Filmprojekten und dokumentierte seine Arbeit am Set. Für den Kriegsfilm "Apocalypse Now" reiste Eleanor mit ihrem Mann sogar in den philippinischen Dschungel und hielt die Produktion in ihrem Dokumentarfilm "Reise ins Herz der Finsternis" fest. Ihren ersten eigenen Spielfilm "Paris kann warten" drehte sie mit 80 Jahren. Die Hauptrollen wurden von Alec Baldwin (66) und Diane Lane besetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Lane mit Francis Ford Coppola und Francis Ford Coppola, Mai 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Francis Ford Coppola und Eleanor Coppola im Juni 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de