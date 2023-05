Diese Tipps bekam Nicolas Cage für seine neue Dracula-Rolle!

In Nicolas Cages (59) Familie hilft man sich! Der US-Amerikaner gehört zu den bekanntesten Schauspielern der vergangenen 20 Jahre. Mit Filmen wie "Ghost Rider" oder "Nur noch 60 Sekunden" wurde der Hollywoodstar weltbekannt und steht auch heute noch vor der Kamera. Ab dem 25. Mai ist er in Deutschland in dem neuen Vampirfilm "Renfield" als Dracula zu sehen – und dafür bekam Nicolas hilfreiche Tipps von einem erfahrenen Verwandten!

Im Interview mit dem Stern verrät der 59-Jährige jetzt, dass er von seinem Onkel Francis Ford Coppola (84) einige Ratschläge für die Dreharbeiten als Fürst der Finsternis bekommen habe: "Er sagte: 'Spiel deinen Dracula wie einen gut aussehenden Mann. Selbst wenn er verunstaltet sein sollte. Hauptsache, er glaubt selbst daran.'" Francis hatte selbst 1992 als Regisseur "Bram Stoker’s Dracula" gedreht und kennt sich daher aus. "Der Film meines Onkels ist ein Kunstwerk", schildert Nicolas.

Mit Francis Ford Coppola hat Nicolas einen der erfolgreichsten Regisseure weltweit in seiner Familie. Der US-Amerikaner hatte unter anderem bei Klassikern wie "Der Pate" und "Apocalypse Now" Regie geführt und bekam für seine Werke auch als Drehbuchautor und Produzent insgesamt fünf Oscars. Seine Tochter Sofia Coppola (52) ist ebenfalls Regisseurin.

Francis Ford Coppola bei der Oscarverleihung 2022

Nicolas Cage bei der Premiere von "Renfield"

Nicolas Cage, Sophia Coppola und Francis Ford Coppola 2004 bei den Golden Globes

