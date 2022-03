Ann-Kathrin (32) und Mario Götze (29) genießen den Urlaub mit ihrem Sohn Rome (1) offenbar in vollen Zügen! Das Model und der Profifußballer gönnen sich momentan eine Auszeit in Dubai. Ihre Fans auf Social Media versorgen sie aber weiterhin fleißig mit Content. So posteten die beiden erst vor wenigen Tagen ein Foto von ihrer gemeinsamen Date-Night. Nun folgten niedliche Aufnahmen mit ihrem Sohnemann.

Auf Instagram veröffentlichten die 32-Jährige und der gebürtige Memminger zwei Bilder, die sie mit ihrem Sohn am Strand zeigen. Auf dem ersten schaut der Kleine in die Ferne, während Ann-Kathrin und Mario neben ihm stehen und ihn liebevoll am Kopf berühren. Auf dem zweiten trägt die Influencerin Rome auf dem Arm. "Erinnerungen, die für immer bleiben", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin dazu.

Die Fans sind von den süßen Pics der drei ganz aus dem Häuschen. "Ihr seid so eine liebe kleine Familie. Ich wünsche euch nur das Beste", schwärmte einer der vielen begeisterten User. Ein anderer kommentierte: "Eine zuckersüße Familie seid ihr."

Instagram / mariogotze Mario, Rome und Ann-Kathrin Götze, Januar 2022

Instagram / annkathringotze Mario, Rome und Ann-Kathrin Götze im März 2022

Instagram / mariogotze Mario Götze, Ann-Kathrin Götze und ihr Sohn

